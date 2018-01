Actualidade

O treinador Pedro Martins afirmou hoje que o Vitória de Guimarães, oitavo classificado da I Liga portuguesa de futebol, não vai perder jogadores "importantes na estrutura" durante o mercado de transferências de inverno, nomeadamente Raphinha.

O técnico confirmou que o extremo, com 12 golos no campeonato, que tem sido associado a uma transferência para o Sporting, equipa que o Vitória defronta na quarta-feira, para a 20.ª jornada da I Liga de futebol, "treina normalmente" há três dias, após ter estado em gestão de esforço, e vai permanecer no clube, assim como outros elementos "importantes do plantel".

"O presidente já me garantiu que o Raphinha não vai sair. Eu acredito, porque o presidente assume todas as posições que toma. Sobre o Raphinha ou outros jogadores que sejam importantes na nossa estrutura, são jogadores que não vão sair", frisou, na conferência de antevisão ao jogo com os 'leões', agendado para quarta-feira no Estádio José Alvalade, em Lisboa.