'Legionella'

Portugal registou no ano passado 233 casos de infeção por 'legionella', sendo 174 casos isolados e 59 do surto do hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Os dados oficiais, embora ainda provisórios, foram hoje revelados pela diretora-geral da Saúde numa conferência de imprensa destinada a fazer o ponto da situação do surto de 'legionella' detetado no sábado no hospital privado CUF Descobertas, em Lisboa

Segundo Graça Freitas, o surto ocorrido em novembro no hospital São Francisco Xavier provocou 59 infetados e cinco mortos.