Actualidade

O treinador do FC Porto admitiu hoje que não gostou da atitude de Soares no jogo da meia-final da Taça da Liga, com o Sporting, e explicou que a continuação no plantel apenas depende do futebolista.

O avançado foi substituído no jogo diante dos 'leões', no qual os 'dragões' foram eliminados, atirando o casaco para o banco de suplentes, não cumprimentado alguns elementos dos azuis e brancos, mostrando estar visivelmente irritado com a substituição.

"Não gosto muito de pedidos de desculpa públicos, não sou adepto disso. Não vale a pena fugir à questão: houve um problema que não gostei. Acho que os jogadores quando sentem essa frustração ou raiva, se assim se pode dizer, se a meterem dentro do jogo é bem melhor. Com essa frustração em campo ganham nove duelos ao central contrário e perdem um, não como aconteceu com o Soares frente ao Sporting. Tem de estar nervoso em campo, com os defesas, e não com o público, adeptos ou treinador. Foi isso mesmo que lhe transmiti", sublinhou Sérgio Conceição.