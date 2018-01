Actualidade

As taxas de juro norte-americanas devem permanecer inalteradas após a reunião de política monetária de quarta-feira da Reserva Federal (Fed), que será a última para a presidente do banco central, Janet Yellen.

O novo presidente da Fed escolhido por Donald Trump, Jerome Powell, considerado um moderado em matéria de política

Apesar de serem poucas as hipóteses de uma alteração das taxas de juro, os analistas salientam que este ano haverá várias mudanças de membros do comité de política monetária da Fed, o que poderá levar a um aumento do campo dos 'falcões', os que querem subir mais depressa as taxas.