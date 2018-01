Actualidade

As últimas 14 pessoas que vivem no prédio Coutinho, em Viana do Castelo, a demolir este ano, terão de abandonar em março os oito apartamentos que ocupam, indicou hoje fonte da sociedade VianaPolis.

A fonte da sociedade que gere o programa Polis da capital do Alto Minho especificou que o "processo de notificação dos moradores do Edifício Jardim, decorre dentro do prazo legal de 90 dias úteis".

Anteriormente, a Lusa, aquela fonte explicou "que os últimos moradores foram notificados no dia 30 de outubro para libertar as habitações de pessoas e bens", pelo que o prazo deverá terminar em meados março.