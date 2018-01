Actualidade

Uma rotura numa conduta de água está a afetar o abastecimento na zona da alta da cidade do Porto, incluindo Cedofeita, Santo Ildefonso e Monte dos Congregados, alertou a câmara municipal.

"Uma avaria numa conduta de grande dimensão está a provocar falta de água em algumas zonas da cidade. A empresa municipal Águas do Porto está já no terreno a resolver a situação, que deverá ficar solucionada até ao final do dia", lê-se num comunicado divulgado na página de Internet da Câmara do Porto.

A Câmara do Porto alerta, todavia, que dada a "dimensão da rede", a rotura pode vir a "afetar algumas zonas da baixa da cidade".