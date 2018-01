Actualidade

As lembranças que a pintora portuguesa Graça Morais trouxe de Cabo Verde há 30 anos marcam a nova temporada no Centro de Arte Contemporânea de Bragança, numa nova exposição para visitar a partir de hoje e até junho.

A abertura da exposição coincidiu com a homenagem ao país africano de língua portuguesa, no Dia do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), que tem, entre a comunidade académica, 700 estudantes cabo-verdianos, e atribuiu Medalhas de Honra ao povo de Cabo Verde e à pintora transmontana.

Graça Morais ficou "primeiro surpreendida e depois muito contente" pela distinção e por coincidir com a homenagem ao povo cabo-verdiano, de quem tem "as melhores lembranças" que ficaram da residência artística que por lá fez nos anos de 1988/1989, a convite do embaixador de Portugal.