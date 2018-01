Operação Fizz

O advogado Paulo Blanco, arguido no processo 'Operação Fizz,' acusou hoje o Ministério Público (MP) de "instrumentalizar a imprensa" e de haver "constantes violações do segredo de justiça em processos do Departamento Central e Investigação Penal".

Pouco antes das 16:00, Paulo Blanco iniciou a contestação à acusação do processo, no qual responde, em coautoria, por corrupção ativa, branqueamento de capitais, violação de segredo de justiça e falsificação de documento, fazendo críticas à atuação do Ministério Público e dizendo que vai provar, com documentos, "quem está até hoje a ser beneficiado pela procuradora-geral da República".

"Há uma instrumentação que é feita pelo Ministério Público à imprensa. Há uma violação do segredo de justiça que acontece sistematicamente em processos do DCIAP. Esta violação não é bem vista em Angola e eu tentei procurar pacificar as coisas, tentei explicar as especificidades da justiça Portugal e a relação com a imprensa", disse.