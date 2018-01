Óbito/Edmundo Pedro

O resistente antifascista e histórico socialista Edmundo Pedro foi hoje evocado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo primeiro-ministro, António Costa como um grande lutador pela liberdade antes e depois do 25 de Abril.

Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, estiveram esta tarde juntos no cemitério do Alto de São João, onde foi cremado o corpo de Edmundo Pedro, que faleceu no sábado, aos 99 anos.

Antes do funeral seguir para o cemitério do Alto de São João, no anfiteatro da Junta de Freguesia de Alvalade (Lisboa), com o nome do resistente ao regime do Estado Novo - e que estava completamente cheio -, houve uma breve homenagem ao fundador do PS, preso político e resistente antifascista.