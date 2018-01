Actualidade

O treinador do Moreirense, Sérgio Vieira, disse hoje que "tudo o que possa ser conquistado" na receção de terça-feira ao FC Porto, em jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa em futebol, "é positivo".

"Mais do que os objetivos do FC Porto, focamo-nos em nós. O nosso objetivo é fazer um grande jogo, mostrar organização, ser uma equipa solidária e trabalhadora, e, no final do jogo, conquistar pontos. Tudo o que seja conquistar algo frente ao FC Porto, é positivo", disse o técnico minhoto.

O Moreirense, que segue em 15.º lugar, com 15 pontos, apenas mais um que o primeiro classificado da zona de descida, o Vitória de Setúbal, recebe o FC Porto que é líder, com 48 pontos, e menos um jogo disputado (a metade em falta no Estoril, onde perde 1-0).