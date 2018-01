Actualidade

As Nações Unidas apelaram hoje para o fim dos combates na cidade iemenita de Áden e instaram todas as partes a iniciarem um "diálogo construtivo".

A organização reagiu assim aos confrontos registados durante os últimos dias entre tropas governamentais e forças separatistas do sul do Iémen, até agora aliadas do executivo do Presidente Abdo Rabu Mansur Hadi.

"Chamamos todas as partes a deter os combates e iniciarem um diálogo construtivo para resolver os seus problemas", disse o porta-voz da ONU, Farhan Haq, quando questionado a este respeito.