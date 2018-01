Actualidade

O Governo vai eliminar 2300 decretos-leis de 1975 a 1980 que já estão ultrapassados ou caducos mas que nunca foram revogados expressamente, tendo no segundo ano do mandato legislado menos do que qualquer anterior executivo no mesmo período.

Em declarações à agência Lusa, o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Tiago Antunes, adiantou que alguns dos dados que serão hoje à tarde divulgados no balanço da atividade legislativa relativo a 2017, antecipando que "no segundo ano deste Governo se legislou menos do que no segundo ano de todos os governos anteriores".

De acordo com o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, ainda em matéria de "legislar menos", o executivo não só tem o objetivo de produzir menos atos legislativos, "mas também de limpar o ordenamento jurídico e atos legislativos que já não fazem sentido, que estão ultrapassados ou caducos, mas que nunca foram objeto de uma revogação expressa".