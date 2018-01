Actualidade

O crescimento das economias da zona euro e da União Europeia (UE) abrandou, respetivamente, para os 2,7% e 2,6% no quarto trimestre de 2017, face ao período homólogo, segundo uma estimativa preliminar hoje divulgada pelo Eurostat.

A estimativa aponta para uma ligeira desaceleração do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em ambas as zonas face à subida homóloga de 2,8% registada no terceiro trimestre de 2016.

Na comparação ao terceiro trimestre de 2017, entre outubro e dezembro últimos, os PIB da zona euro e o da UE subiram ambos 0,6%.