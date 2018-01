Actualidade

O primeiro-ministro estará na quarta-feira em Bruxelas para participar numa homenagem do Parlamento Europeu a Mário Soares, tendo ainda previstos encontros com os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia e uma intervenção no Comité das Regiões.

Nesta curta deslocação de um dia a Bruxelas, António Costa tem uma agenda preenchida, com passagem por quatro instituições da União Europeia, entre as quais o Parlamento Europeu (PE), que vai passar a ter uma sala com o nome do antigo chefe de Estado e de Governo Mário Soares, falecido há um ano (07 de janeiro de 2017), aos 92 anos.

Por proposta da delegação portuguesa dos deputados socialistas no Parlamento Europeu, subscrita pelo Presidente do Grupo dos Socialistas e Democratas (S&D) Gianni Pitella, e apoiada pelo presidente da assembleia, Antonio Tajani, uma das salas do Parlamento em Bruxelas, habitualmente utilizada para reuniões de comissões parlamentares, será "batizada" com o nome de Mário Soares, como forma de reconhecimento do seu "percurso enquanto protagonista de grande relevância na construção do projeto europeu".