Actualidade

A sede do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), que deve iniciar hoje o seu 9.º congresso, está cercada pela polícia, que impede a saída ou entrada no edifício, disse à Lusa o secretário nacional do partido, Aly Hijazi.

O também presidente da comissão organizadora do congresso, previsto para decorrer entre hoje e até dia 04 de fevereiro, disse ainda que "a sede do partido está sequestrada", tendo lá dentro mais de 200 pessoas, entre militantes e dirigentes.

Na segunda-feira, em conferência de imprensa, um responsável do comissariado-geral da Polícia de Ordem Pública (POP), o coronel Salvador Soares, disse aos jornalistas que os agentes iriam fazer cumprir com as orientações judiciais que mandam impedir a realização do congresso.