Actualidade

Pelo menos 40 pessoas morreram, outras sete ficaram feridas e várias permanecem desaparecidas depois de o autocarro em que viajavam cair num rio, no leste da Índia, informou hoje uma fonte oficial.

O acidente aconteceu na segunda-feira, mas o número de mortos subiu nas últimas horas, depois de as equipas de resgate conseguirem tirar o autocarro do rio.

De acordo com as investigações iniciais, um automóvel ultrapassou o autocarro quando passavam numa ponte, o que provocou a queda ao rio do veículo que levava 60 passageiros a bordo, de acordo com informações dadas por uma fonte da esquadra de Daulatabad, no estado de Bengala, à agência de notícias espanhola EFE.