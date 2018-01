Actualidade

A Polícia Judiciária está hoje de manhã a fazer buscas em vários locais de Lisboa, entre eles o Tribunal da Relação, no âmbito de uma certidão extraída da 'Operação Atlântico' que alargou em 2016 a investigação ao juiz Rui Rangel.

Em resposta à agência Lusa a propósito das buscas noticiadas hoje de manhã por diversos órgãos de comunicação social, a Procuradoria-Geral da República confirma as buscas, dizendo que decorrem "no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça, com a coadjuvação de magistrados do DCIAP [Departamento Central de Investigação e Ação Penal]".

Este processo teve origem numa certidão extraída da designada Operação 'Rota do Atlântico', acrescenta a PGR, adiantando que em causa estão suspeitas de crimes de "recebimento indevido de vantagem, ou, eventualmente, de corrupção, de branqueamento de capitais, tráfico de influência e de fraude fiscal".