O Ministério Público sueco formalizou hoje as acusações de terrorismo e de tentativa de ato terrorista ao cidadão uzbeque que, em abril de 2017, conduziu um camião sobre uma multidão em Estocolmo, matando cinco pessoas e ferindo outras 14.

Segundo a agência noticiosa Associated Press (AP), Rakhmat Akilov, o único suspeito e que já confessou a intenção, fora detido horas depois de ter roubado um camião e de o ter conduzido para uma rua pedonal onde se encontravam dezenas de pessoas às compras no centro de Estocolmo, a 07 de abril do ano passado.

No libelo acusatório, citado pela AP, é indicado que Akilov ofereceu-se ao grupo Estado Islâmico para realizar um ataque em Estocolmo em nome da organização terrorista, tendo disponibilizado, para tal, um conjunto de possíveis alvos.