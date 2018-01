Actualidade

O Governo federal, estados e autarquias brasileiros pretendem privatizar pelo menos 238 empresas, bens e outros empreendimentos, de acordo com dados levantados pelo portal de notícias G1, hoje divulgados.

De acordo com o portal, a crise orçamental colocou o tema da privatização de volta à agenda política e económica do Brasil para tentar obter receitas extraordinárias e aliviar os custos do estado.

No entanto, segundo o portal, a maioria dos projetos de privatização está numa fase inicial e não há garantias de que os governantes irão conseguir concretizar as vendas.