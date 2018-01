Actualidade

A Polícia Judiciária está hoje a realizar buscas na SAD do Benfica e na casa do presidente do clube, Luís Filipe Vieira, no âmbito da operação "Rota do Atlântico", disse à Lusa fonte ligada ao processo.

A operação da Polícia Judiciária inclui também buscas à casa e gabinete do juiz desembargador Rui Rangel, à casa da sua ex-mulher, Fátima Galante, e às residências do advogado José Sousa Martins e do seu filho.

Segundo a mesma fonte, a operação vai incluir cerca de 30 buscas e já resultou em alguns detidos.