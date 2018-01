Actualidade

As vendas no comércio a retalho registaram uma subida homóloga de 5,7% em dezembro (4,9% em novembro), divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE), que registou também subidas no emprego e remuneração no setor, mas uma descida nas horas trabalhadas.

O INE referiu que, no 4.º trimestre de 2017, as vendas no comércio a retalho subiram 4,1% em termos homólogos (a subida homóloga foi de 4,0% no terceiro trimestre) e na totalidade de 2017 o índice de volume de negócios no comércio a retalho aumentou 4,0%, mais 1,3 pontos percentuais (p.p.) que em 2016.

Em dezembro, o aumento das vendas (+5,7%) refletiu a aceleração (2,0 p.p.) dos produtos não alimentares e o abrandamento (0,7 p.p.) dos produtos alimentares, tendo estes agrupamentos tido subidas homólogas de 6,9% e 4,2%, respetivamente.