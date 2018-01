Actualidade

Cerca de 300 policiais realizam hoje uma operação contra o tráfico de droga na favela de Jacarezinho, na região norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro, onde até ao momento oito suspeitos foram detidos, segundo fontes oficiais.

As autoridades cumprem ordens de prisão contra supostos traficantes que também estarão envolvidos no assassínio do delegado da polícia civil Fábio Monteiro e do agente Bruno Guimaraes Buhler.

A operação começou cerca das 06:30 locais (08:30 Lisboa) e, de acordo com algumas testemunhas citadas pelos media brasileiros, houve tiroteios intensos na área.