O administrador de insolvência da Ricon disse hoje haver "negociações com investidores" para "salvar as empresas operacionais" do grupo, depois de ter sido votado em assembleia de credores a liquidação das 'holdings'.

Em declarações aos jornalistas, Pedro Pidwell, no final das três assembleias de credores que tiveram lugar esta manhã no Tribunal de Comércio de Vila Nova de Famalicão, deixou a mensagem que as próximas 24 horas vão ser fundamentais para o futuro dos quase 800 trabalhadores do grupo Ricon.

"Até a assembleia deliberar a liquidação das empresas operacionais do grupo há sempre tempo de inverter o caminho, não é expectável, mas em tese... Há contactos com outros investidores, que não são da região, são nacionais e estrangeiros. Há esforços para salvar as empresas operacionais, as 4 unidades fabris", garantiu Pidwell.