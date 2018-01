Actualidade

O secretário-geral do PCP negou hoje terem já existido quaisquer contactos com o Governo do PS com vista à negociação de aumentos salariais para a função pública em 2019, mas considerou tratar-se "uma batalha importantíssima" a travar este ano.

"Não, não houve nenhum contacto, formal ou informal", esclareceu Jerónimo de Sousa sobre as notícias que davam conta de reuniões sobre aquela matéria entre os partidos que formam a maioria parlamentar, à margem de uma reunião com a Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar, na sede comunista, em Lisboa.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro, António Costa, disse que "falta um ano para chegar ao próximo" e há "muito tempo para ver o que acontece" e "executar o Orçamento [do Estado] que está a ser executado", destacando o descongelamento de carreiras em curso, quando questionado sobre eventuais aumentos salariais na função pública no próximo ano.