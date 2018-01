Actualidade

O Santuário de Fátima está a apostar na "promoção do conhecimento como capital científico importante para a compreensão dos fenómenos religiosos e legados culturais" que lhes estão associados, no âmbito de um protocolo a celebrar na quinta-feira.

Trata-se de uma "cooperação estratégica" entre o Santuário de Fátima, através do seu centro de estudos, "com instituições de investigação e ensino superior públicas portuguesas e estrangeiras", tendo como objetivo a promoção "do diálogo com as culturas contemporâneas".

"Cada vez mais se torna relevante recolocar os temas ligados à religião e à espiritualidade no centro da investigação científica e da formação universitária para suprir lacunas graves de iliteracia cultural neste domínio e colmatar falhas de conhecimento crítico de uma dimensão densa e muitas vezes modelar da nossa herança cultural, artística, literária e filosófica", considera o santuário em nota enviada à agência Lusa.