Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que Portugal continua disponível para receber refugiados, admitindo que "tem sido lento" o mecanismo europeu de recolocação e reinstalação.

"Ao nível da União Europeia estamos creio que em sexto lugar no acolhimento dos refugiados em operações de recolocação e continuamos ativos e disponíveis para os receber", disse António Costa, em declarações aos jornalistas.

O primeiro-ministro almoçou hoje no restaurante de cozinha síria Mezze, no mercado de Arroios, Lisboa, um projeto da Associação "Pão a Pão", que visa a integração de refugiados do Médio Oriente, fundada por três portugueses e uma estudante síria.