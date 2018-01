Incêndios

O homem que desapareceu em Gouveia na sequência dos incêndios de outubro de 2017 foi identificado pelo Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), informou hoje o Ministério da Justiça, que eleva para 46 o número de vítimas mortais daqueles fogos.

O homem de 49 anos, que vivia na localidade de Folgosinho, concelho de Gouveia, distrito da Guarda, é a 46.ª vítima dos incêndios de 15 e 16 de outubro.

O Jornal de Notícias avançou que o INML tinha comparado as amostras de ADN cedidas pela família do desaparecido com as ossadas descobertas em dezembro, tendo confirmado que as mesmas pertenciam à vítima.