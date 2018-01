Actualidade

A cadeia de comida rápida McDonald's anunciou hoje que obteve em 2017 um lucro líquido de 5.192 milhões de dólares (4.180 milhões de euros), 11% mais do que no ano anterior.

No último trimestre de 2017, a empresa teve um lucro de 699 milhões de dólares, quando no mesmo período do ano anterior teve 1.193 milhões.

Por ação, a cadeia de restaurantes ganhou 6,37 dólares durante o último ano, face aos 5,44 dólares por ação que tinha registado no ano anterior.