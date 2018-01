Actualidade

A Câmara de Santo Tirso espera afetar em 2019 duas antigas casas de magistrados da cidade ao projeto de reinserção de ex-reclusos, no âmbito de um protocolo "único em Portugal", hoje assinado com o Ministério da Justiça.

O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia, Joaquim Couto após a assinatura nos paços do concelho do protocolo que envolveu também a secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro e que significará uma extensão do assinado em março 2017 de apoio aos ex-reclusos do concelho.

Segundo a governante, o protocolo sustenta "um projeto-piloto de cinco anos de duração, único em Portugal" que procurará "apoiar os ex-reclusos no seu caminho rumo à reinserção social", ganhando um novo horizonte em face da recuperação de duas casas que estão em "pré-ruína e devolutas".