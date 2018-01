'Legionella'

O Bloco de Esquerda (BE) pediu hoje a audição "com caráter de urgência", no parlamento, da Direção-Geral de Saúde (DGS) sobre o surto de 'legionella' no hospital da CUF Descobertas, em Lisboa.

"O Bloco de Esquerda considera que devem ser dadas todas as explicações sobre esta situação", lê-se no requerimento em que é pedido para a direção-geral ser ouvida na comissão parlamentar de saúde.

Onze casos de infeção por 'legionella' foram diagnosticados com ligação ao surto no hospital CUF Descobertas, em Lisboa, informou hoje à tarde a Direção-geral da Saúde (DGS).