Actualidade

A presidente do CDS-PP anunciou hoje que os centristas vão apresentar um pacote legislativo sobre justiça, concentrado na agilização, que é uma contribuição para o pacto no setor, em resposta ao apelo do Presidente da República.

"Entendemos que, quando alguém fala em ter um pacto para a justiça e envia um documento para o parlamento, é nosso dever também contribuir com o que temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos meses", defendeu Assunção Cristas.

A líder do CDS falava no encerramento das jornadas parlamentares centristas, anunciado que o pacote legislativo sobre justiça será apresentado em agendamento potestativo na Assembleia da República, que deverá ser marcado para o dia 01 de março.