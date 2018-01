Actualidade

O BPI vai manter a marca, disse hoje o presidente executivo do banco, Pablo Forero, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados de 2017.

"Sim, já temos a decisão, não vamos mudar. Gostamos da marca, tem uma reputação extraordinária, os clientes gostam dela", afirmou Pablo Forero aos jornalistas, em Lisboa.

No início de 2017, após o grupo espanhol CaixaBank ter passado a controlar 85% do BPI no âmbito de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA), surgiram notícias que indicavam que o CaixaBank podia alterar a marca BPI.