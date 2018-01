PSD

O ex-deputado do PSD António Rodrigues é o primeiro subscritor de uma proposta de revisão estatutária que prevê uma quota máxima de 30% para a direção indicar candidatos a deputados e a realização de uma Convenção Nacional bianual.

A proposta, que está em preparação há meses e que foi concertada com a distrital de Lisboa do PSD, propõe ainda a criação do Provedor do Militante, uma entidade não disciplinar, mas que receberia as queixas e reclamações dos sociais-democratas filiados.

O pagamento de quotas por débito direito e a imposição de um período mínimo de quatro anos para quem for expulso não poder voltar a refiliar-se (estando ainda sujeito ao parecer positivo da distrital em que se inscreva), são outras das alterações propostas.