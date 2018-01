Actualidade

O Sporting de Braga aproximou-se hoje o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao receber e bater o Desportivo das Aves por 2-0, em encontro da 20.ª jornada.

O central brasileiro Raúl Silva, aos oito minutos, e Ricardo Esgaio, aos 47, apontaram os tentos dos 'arsenalistas', que ganharam 12 dos últimos 15 jogos.

A formação comandada por Abe Ferreira passou a somar 43 pontos, colocando-se a quatro do Benfica e do Sporting, que recebe na quarta-feira o Vitória de Guimarães, e já com mais 10 do que o quinto classificado, o Rio Ave.