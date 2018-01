Operação Lex

(ANULAÇÃO)

ESTA NOTÍCIA É ANULADA PORQUE O COMUNICADO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA NÃO IDENTIFICA O DIRIGENTE DESPORTIVO CONSTITUÍDO ARGUIDO, TENDO A AGÊNCIA LUSA INFERIDO QUE SE TRATAVA DO PRESIDENTE DO SPORT LISBOA E BENFICA, LUÍS FILIPE VIEIRA, TENDO EM CONTA AS BUSCAS REALIZADAS EM SUA CASA. SEGUNDO O BENFICA, ATÉ AO MOMENTO, O SEU PRESIDENTE NÃO ESTÁ CONSTITUÍDO ARGUIDO.

