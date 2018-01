Actualidade

Portugal aparece na classificação de paraísos fiscais criada pela Organização Não-Governamental (ONG) Rede de Justiça Fiscal (TJN, na sigla em inglês), através da Madeira, em 64.º lugar, entre 112 Estados.

Com uma pontuação de 55%, a Madeira surge mais perto do extremo 'moderadamente secreto', correspondente ao intervalo 31-40%, do que do 'excecionalmente secreto' (91-100%), segundo o site daquela ONG, que dedica uma página inteira ao arquipélago.

Na ficha relativa aos serviços financeiros 'offshore' da Madeira, menciona-se que o peso desta é inferior a um por cento do mercado global destes serviços, o que a torna um "operador pequeno".