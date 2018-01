Actualidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) previu hoje vento forte e descida de temperatura no continente a partir de quinta-feira, devido a "vasta região anticiclónica" que vai originar uma massa de ar muito frio.

Segundo um comunicado do IPMA, "uma vasta região anticiclónica, relativamente intensa", que ao meio-dia quinta-feira estará localizada a norte dos Açores e "em crista até à Islândia, vai desencadear "o transporte de uma massa de ar muito frio e seco sobre o território do continente".

Acresce "uma intensificação do vento, em especial no litoral oeste e nas terras altas", prevendo-se, por isso, a partir da manhã de quinta-feira "vento forte no litoral oeste e nas terras altas com rajadas até 80 quilómetros/hora".