Catalunha

A revista norte-americana Time inclui o ex-presidente do governo catalão Carles Puigdemont, que se encontra fugido à justiça espanhola em Bruxelas, entre os cinco "fugitivos mais procurados" em 2018 do ponto de vista geopolítico.

Na sua página na Internet, a revista diz querer identificar "as personalidades 'mais procuradas' que captaram a atenção do mundo" e analisar "o que as suas histórias específicas nos dizem sobre o estado do globo em 2018".

Juntamente com Puigdemont, que aparece como o primeiro da lista, a revista inclui o fundador da WikiLeaks, Julian Assange, atualmente refugiado na embaixada do Equador em Londres, e o primeiro-ministro kosovar e um dos fundadores do Exército de Libertação do Kosovo, Ramush Haradinaj.