Actualidade

A média global do índice de democracia no mundo diminuiu ligeiramente de 2016 para 2017, com 89 países a verem a cotação descer, contra os 27 que subiram, a pior performance registada pelo estudo do The Economist.

Segundo o relatório de 2017 hoje divulgado pelo The Economist Intelligence Unit, subordinado ao tema "Free Speech Under Atack" ("Liberdade de Expressão Sob Ataque"), dos 167 países analisados, 51 estagnaram, entre eles Portugal, considerado pelo estudo como uma "democracia com falhas", mantendo o 26.º lugar, três abaixo de Cabo Verde, o Estado lusófono mais bem classificado.

No relatório, o 10.º (o primeiro foi lançado em 2006), três países nórdicos - Noruega, Islândia e Suécia - lideram a tabela do Índice de Democracia, dividida em "países totalmente democráticos" (19 Estados), "democracias com falhas" (57 - entre eles Cabo Verde, Portugal, Timor-Leste e Brasil), "regimes híbridos" (39 - entre eles Moçambique), e "regimes autoritários" (52 - entre eles Angola, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial).