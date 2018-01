Actualidade

O ministro da Economia preside na segunda-feira à inauguração da nova unidade industrial de mobilidade elétrica da Efacec, na Maia, numa cerimónia que contará também com a presença da acionista maioritária Isabel dos Santos, anunciou hoje a empresa.

Construída no complexo fabril do grupo português na Maia, a nova unidade industrial vai permitir aumentar a capacidade anual de produção de carregadores rápidos para veículos elétricos, segmento no qual a Efacec reclama a liderança mundial.

O objetivo da empresa liderada por Ângelo Ramalho é triplicar o peso da mobilidade elétrica na atividade da Efacec, sendo a meta atingir os 100 milhões de euros em três anos e, em termos de emprego associado a este segmento, passar dos atuais 112 para cerca de 200 colaboradores entre o final deste ano e a primeira metade do próximo.