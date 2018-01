Actualidade

O Tribunal de Comércio de Vila Nova de Famalicão decretou hoje o encerramento da Ricon Industrial SA, depois de a assembleia de credores ter aprovado o relatório do administrador da insolvência, que apontava para o fecho daquela empresa.

O grupo Ricon, constituído por oito empresas, apresentou-se à insolvência em finais de 2017, tendo sido já declarado o encerramento e liquidação dos ativos da 'holding' do grupo numa assembleia de credores realizada na terça-feira.

Na segunda-feira, os perto de 800 trabalhadores da Ricon receberam as respetivas cartas de despedimento, ainda com o salário do mês de janeiro e metade do subsídio de natal por pagar.