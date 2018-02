Actualidade

O PS, BE e PCP aprovaram hoje as propostas de alteração do regime jurídico da transmissão de empresa na especialidade, que incluem a possibilidade de o trabalhador se opor à mesma, com os votos contra do PSD e CDS-PP.

Inicialmente esteve agendada para 25 de janeiro a discussão e votação no grupo de trabalho sobre a transmissão de estabelecimento, figura jurídica utilizada pela Altice/PT para transferir mais de uma centena de trabalhadores para outras empresas, mas a pedido do PSD, devido a sobreposição de agenda.

Com a aprovação das alterações de hoje, o projeto de lei segue para plenário na próxima sexta-feira.