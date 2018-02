Actualidade

O primeiro-ministro defendeu hoje em Bruxelas que, à luz da saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit'), os 27 têm que estar preparados para aumentar as suas contribuições para o orçamento comunitário, se quiserem corresponder aos "anseios legítimos" dos cidadãos.

"Se os cidadãos europeus pedem mais à União, os Estados-membros têm que dar mais à União. E por isso, sejamos claros: não podemos querer fazer mais fixando-nos como dogma para o orçamento da União o limite de 1% do Rendimento Nacional Bruto", defendeu, numa intervenção na sessão plenária do Comité das Regiões, hoje celebrada no Parlamento Europeu.

Advertindo que "as negociações do próximo quadro financeiro (plurianual da UE) serão seguramente exigentes, uma vez que este terá que simultaneamente acomodar o impacto do 'Brexit', manter as suas políticas estruturais, como a política de coesão, e corresponder às novas prioridades comuns", o primeiro-ministro reforçou que a União não pode pretender fazer mais com menos meios.