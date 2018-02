Actualidade

O construtor automóvel Volkswagen tentou esconder os testes que envolveram macacos porque mostravam que as emissões dos veículos recentes eram "mais nocivas" do que as dos antigos, afirmou hoje o jornal Bild.

Os resultados destas experiências "nunca deviam sair" dado que eram "muito devastadores", refere o jornal alemão, que publica documentos internos do laboratório norte-americano que os fez.

"Enviámos o relatório final há vários meses e (os responsáveis da Volkswagen) contestaram-no porque não correspondia ao que esperavam", escrevia em agosto de 2016 Jacob McDonald, do laboratório que foi mandatado pelo EUGT, organismo de investigação financiado pela Volkswagen e pelos seus concorrentes Daimler, BMW e pelo fabricante de equipamento Bosch.