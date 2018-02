Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje, em Bruxelas, que o alegado "caso" em torno do ministro das Finanças, Mário Centeno, é "um assunto que está encerrado", mesmo a nível europeu, onde só por "má informação" suscitou curiosidade.

Em declarações aos jornalistas, após intervir na sessão plenária do Comité das Regiões, o chefe de Governo negou que tenha sido abordado sobre o assunto durante a visita de hoje a diversas instituições europeias, em Bruxelas, comentando que "isso é um caso que está felizmente encerrado", até por quem na véspera admitia pedir esclarecimentos sobre "as alegações" relativas ao presidente do Eurogrupo.

"Não, acho que é um assunto que está encerrado. Como sabe, só por má informação o PPE tinha ontem [terça-feira] pedido que o tema fosse debatido e, quando foi esclarecido da irrelevância do tema, tomou ele próprio a iniciativa de o retirar. Não é assunto", sustentou.