Operação Lex

Os interrogatórios dos arguidos da 'Operação Lex' começam hoje pelas 18:30 no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), disse à Lusa fonte do STJ.

Entre os 12 arguidos do processo estão cinco detidos, devendo ser estes os primeiros a serem interrogados pelo juiz conselheiro Pires da Graça, a quem caberá a aplicação de medidas de coação.

Entre os arguidos estão os juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante, a mulher do magistrado, Rita Figueira, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, o vice-presidente do clube, Fernando Tavares.