Actualidade

O salário do mês de janeiro não está garantido para todos os trabalhadores do grupo Ricon, de Vila Nova de Famalicão, disse hoje à tarde o administrador de insolvência, durante a assembleia de credores da Delvest.

"O que se passava é que havia uma conta comum de onde as várias empresas faziam tesouraria. Acabei de perceber que a fonte seria a Delvest. O dinheiro pertence à Delvest e não às outras marcas. Se não foi possível fazer o fluxo financeiro que sempre se fez, as outras empresas não vão poder receber", afirmou Pedro Pidwell, durante a referida assembleia de credores daquela empresa do grupo.

A afirmação do responsável contraria, assim, a garantia que tinha sido dada esta manhã aos trabalhadores da Ricon SA (outra das empresas do grupo), cerca de 350, de que lhes seria pago o salário do mês de janeiro.