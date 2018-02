Actualidade

Miguel Frasquilho afirmou hoje estar "profundamente tranquilo" sobre a sua recondução como presidente do Conselho de Administração da TAP, o que aconteceu hoje em assembleia-geral da transportadora aérea nacional.

"Sobre isso já prestei os esclarecimentos que tinha a prestar, estou profundamente tranquilo e cheio de vontade, cheio de entusiasmo e empenho a auxiliar a TAP nesta nova etapa", respondeu o responsável quando questionado sobre dúvidas levantadas pelo Bloco de Esquerda à sua recondução.

Esta semana, o jornal Público noticiou que o BE afirmou a sua preocupação à tutela, na sequência de suspeitas de que Miguel Frasquilho teria alegadamente recebido dinheiro através do 'saco azul' do Grupo Espírito Santo (GES).