O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) disse hoje estar preocupado com a situação de seca no país e considerou que 2018 poderá ser um ano "ainda de maior calamidade do que no ano passado".

O líder da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, falava aos jornalistas após uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no âmbito das audiências do chefe de Estado aos parceiros sociais.

Segundo disse o responsável, a CAP transmitiu ao Presidente da República a sua "enorme preocupação com as condições climáticas" que se continuam a verificar no país e que estão a "transformar o ano de 2018 outra vez num ano muito complicado em termos de seca".