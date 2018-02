Actualidade

A Associação de Realizadores de Cinema e de Audiovisual (ARCA) considerou hoje que a saída de Nuno Artur Silva do Conselho de Administração da RTP "equivale a regressar a um passado sem futuro", vendo a decisão com apreensão.

"A RTP pode vir a regressar aos tempos em que era mais uma televisão, igual às outras. Os realizadores da ARCA veem com apreensão a intenção do Conselho Geral Independente [CGI] de afastar quem nos últimos três anos protagonizou a restruturação da RTP, com os resultados que conhecemos e que, de facto, a distinguem das operadoras privadas pela positiva", observa a associação, em comunicado hoje divulgado.

Em causa está a decisão do CGI da RTP, que decidiu reconduzir Gonçalo Reis na presidência, enquanto os restantes dois membros do Conselho de Administração, Nuno Artur Silva e Cristina Vaz Tomé, terminam funções.